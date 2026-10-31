Festival de Fotografía de Matanzas abre su segunda jornada

De las diferencias etimológicas entre mirar y ver parte la fotógrafa cubana radicada en México Mónik Molinet en su muestra personal Ejercicios de reconocimiento, inaugurada durante la segunda jornada del Festival Internacional de Fotografía de Matanzas, este viernes, cuando plantea que “no es lo mismo mirar que ver.

“Ver implica detenerse, concentrar la atención, reconocer lo humano en su complejidad, la fuerza, la vulnerabilidad, la alegría, la tristeza, la lucha, la existencia misma”.

Sus retratos ponen en primer plano a jóvenes con discapacidad y a sus madres cuando “revelan una dimensión humana imposible de disminuir pese a la percepción difusa que de ellos se tiene debido a la discriminación y la exclusión”, valora la curadora Caridad Blanco.

Especialmente relacionada con el proyecto Quinta por la inclusión social, programa de inserción laboral de la Quinta de los Molinos, en La Habana, la exposición cuenta con un apoyo sonoro en el que se escuchan testimonios de esas madres, por el valor capital de sus cuidados y las exigencias físicas, emocionales y sociales que ello implica.

“Visibilizar, asume la autora de la muestra, devuelve un lugar en el mundo a quienes la mirada colectiva ha querido mantener al margen”.

En sus espacios de presentación el Festival Internacional de Fotografía de Matanzas comprende obras de cien invitados, entre ellos 68 extranjeros de 21 países y 32 nacionales, de ellos cerca de una veintena de matanceros.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26