Cuba Sub-18 cierra con dos derrotas la Ronda de Colocación del Panamericano

La selección cubana sub-18 de béisbol perdió ante Canadá (8-2) y Curazao (7-1) en la Ronda de Colocación del Campeonato Panamericano y terminó esa fase con una victoria y dos derrotas.

El balance incluye el triunfo sobre México, que los antillanos arrastraron desde la etapa anterior.

Frente a los canadienses el equipo cubano conectó cinco imparables. El matancero Anthony Iván Navarro encabezó la ofensiva con dos hits en cuatro turnos y una remolcada.

La otra anotación llegó por el batazo de vuelta completa del granmense Dariel René Cabrera, quien la sacó del parque como bateador emergente en el séptimo capítulo.

Ante Curazao la ofensiva se redujo a tres indiscutibles. Cabrera volvió a conectar cuadrangular, el segundo de la jornada, y firmó la única carrera cubana. Navarro y Jorge Luis Valera completaron el ataque de los de la mayor de las Antillas.

En el montículo Jesús López cargó con el revés frente a Canadá tras cuatro innings, con tres hits y tres limpias permitidas, cuatro boletos y cinco ponches.

El cienfueguero Chrystofer Sarría asumió la derrota ante Curazao, en un desempeño de 1.2 entradas con tres imparables, tres limpias, dos pasaportes y cinco abanicados.