La alegría serena de la doctora Anel Santana Enríquez

Cuentan que lo ojos son las puertas del alma. Una mirada puede expresar más sentimientos y emociones que el más acalorado de los discursos.

La joven doctora Anel Santana Enríquez logra comunicarse con las personas con solo posar la vista en su interlocutor. Sin emitir sonido alguno ya uno entiende que se trata de alguien de temperamento apacible, sosegado, y de fácil sonrisa.

Estas cualidades que le distinguen desde la distancia, hacen de ella una comunicadora eficaz que logra trasmitir confianza y seguridad a sus pacientes.

Y nada mejor para el niño que llega al Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño que toparse con una especialista de trato suave y afectuoso.

Esta joven galena asegura que de niña siempre quiso ser doctora, aunque en sus roles infantiles también jugó a ser maestra.

La pediatría se le impregnó en los poros cuando desarrolló sus prácticas en esta institución al cursar el cuarto año de la carrera de Medicina.

«Fue la especialidad que más me gustó», comenta.

En el día a día en un centro de Salud donde se atienden niños ha aprendido a tratar con respeto y comprensión a la familia afectada que muchas veces es víctima de la desesperación, ante la enfermedad que enfrenta el pequeño.

«Mucho respeto y siempre brindar confianza», es quizás su frase más recurrente que signa su desempeño diario en la Sala de lactantes.

Uno pensaría que resulta más difícil diagnosticar la enfermedad de un bebé, ya que no pueden expresar con palabras el mal que le aqueja, pero para la doctora Anel no es precisamente así.

La pediatra explica que con un minucioso examen físico, junto a las preguntas a la madre, «un buen interrogatorio» como gusta decir, los doctores conocen con precisión el padecimiento del niño.

Ante la compleja realidad que enfrenta el país, a la que no escapan las instituciones médicas, Anel asegura que no da paso a la frustración, porque cada día siente que hace lo que le gusta.

Asume su responsabilidad con la mejor de las actitudes, siempre brindando el mayor empeño para la satisfacción del paciente y su pronta recuperación.