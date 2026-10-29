31 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Mejorar es siempre el empeño (+audio)

29 de octubre de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo

Aún con cifras por debajo de las exigidas por el país el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) en la provincia de Matanzas busca mejores resultados en todos sus indicadores.

Para ello se enfatiza en la labor de los profesionales pertenecientes a la atención primaria de Salud, quienes deben mantener su asistencia desde las propias comunidades.

Para apoyar este quehacer llegan hasta los barrios intervenciones de los expertos de la atención secundaria con el objetivo de facilitar el seguimiento especializado a las embarazadas, cerca de sus lugares de residencia.

Así explica el director de asistencia médica en la dirección general de Salud Pública de Matanzas, doctor Julio Ernesto Hernández Sánchez.

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