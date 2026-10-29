Continúan en Matanzas actividades por el 333 aniversario de su fundación

La celebración del 333 aniversario de fundación de la ciudad de Matanzas constituyó el tema central de la Tertulia de Confraternidad con escenario en el otrora palacete del Conde de La Diana, en la calle Milanés.

El primer punto del encuentro resultó la inauguración de la exposición Conocernos, una selección de obras pictóricas que pertenecen a la pinacoteca del Proyecto Sociocultural Casas de Referencia Patrimoniales de Matanzas.

Con tal muestra, portadora de figuras que han conformado nuestra identidad y nacionalidad a través del tiempo, se sellaron las extensas jornadas de la cultura cubana y matancera, recientemente finalizadas.

La junta organizadora de la actividad procuró la presentación de una serie de piezas a tono con el concepto y la línea artística de la museología social, rama en la que se destacan.

En dicha exhibición se pudieron apreciar materiales de alto valor historiográfico y social como los retratos de la poetisa cubano-española Gertrudis Gómez de Avellaneda y del Mayor General del Ejército Libertador de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes.

En cuanto a la Tertulia de Confraternidad, ésta se realiza en la segunda quincena de cada mes y acuden intelectuales del territorio, así como citadinos que componen el público habitual de este espacio de intercambio y aprendizaje.

En esta cita múltiple intervino el Conservador de la Ciudad de Matanzas, Leonel Pérez Orozco, al igual que otros nombres vinculados al devenir histórico de la misma, como la profesora Clara Emma Chávez.

Asimismo se contó con la participación de la Compañía Atenas Classic, la cual entregó un magistral número lírico bajo la dirección del maestro Joaquín Moreno.

Ediciones Vigía también se hizo notar en esta breve ceremonia con la presencia de los poetas Maylan Álvarez y Alfredo Zaldívar, invitación que aprovecharon para donar libros de la editorial al quehacer de la casa.

Iniciativas como esta refuerzan la importancia de garantizar el patrimonio de una ciudad que goza de una tradición invaluable.