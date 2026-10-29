Localizan averías de la CTE Guiteras

Concluida la evaluación de los daños en la central térmica Antonio Guiteras, de esta ciudad de Matanzas, las exploraciones localizaron una avería en el sobre calentador de baja temperatura, una pequeña grieta en el cabezal la nodriza, en la parte baja de la caldera y otra en el recalentador de alta temperatura.

El ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del bloque yumurino, comentó que todas las averías pueden ser trabajadas al unísono, lo que acorta el tiempo de reparación, mas precisó que el recalentador de alta temperatura se sitúa como el elemento de mayor corrosión y complejidad y que ha demandado varias acciones correctivas.

Por el momento se estiman cuatro días de labores, tiempo que podrá ser precisado con exactitud en las próximas horas cuando se calcule la llamada ruta crítica que en esta oportunidad, además de precisar acciones en la rama eléctrica y de válvulas, dedicará particular atención a la automática.

Intervienen en esta parada de la Guiteras efectivos de la base central de Reparaciones y brigadas de los distritos de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas de Santa Cruz del Norte, de Cienfuegos y Matanzas, con el propósito de laborar durante las 24 horas e intentar la sincronización lo antes posible.