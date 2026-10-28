28 de octubre de 2026

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Donan ultrasonido de altas prestaciones a policlínico de Ciénaga de Zapata 

28 de octubre de 2026 Noelis Santoyo Cobas
Cada colaboración que se concreta en recursos, equipamiento y mejores posibilidades para el diagnóstico contribuye al bienestar de las personas y al desarrollo de una atención médica más cercana, oportuna y humana en #Matanzas.
Ciénaga de Zapata.- Como parte del proyecto Sombrilla de Cooperación que vincula a MediCuba Suiza con el Hospital provincial Clínico-Quirúrgico- Docente Faustino Pérez, de Matanzas, y con la colaboración del grupo Nueva Esperanza Suiza, se donó un equipo de ultrasonido de altas prestaciones al policlínico Celia Sánchez Manduley, de este municipio.
La incorporación de esta tecnología contribuirá a fortalecer el diagnóstic0 en la institución, ampliar las posibilidades de estudios especializados y favorecer la detección oportuna de diferentes afecciones, con un impacto positivo en la calidad y la oportunidad de la atención médica que recibe la población del territorio.
Esta iniciativa expresa el valor de la cooperación internacional y la fuerza de las alianzas solidarias que unen voluntades, conocimientos y recursos en favor de la salud. Gracias a este esfuerzo compartido, los beneficios de la tecnología médica llegan a nuevas comunidades y contribuyen al fortalecimiento de los servicios sanitarios, en correspondencia con las necesidades de la población.
Nuestro agradecimiento a MediCuba Suiza y al grupo Nueva Esperanza Suiza por su solidaridad, sensibilidad y compromiso con la salud del pueblo cubano. Cada colaboración que se concreta en recursos, equipamiento y mejores posibilidades para el diagnóstico contribuye al bienestar de las personas y al desarrollo de una atención médica más cercana, oportuna y humana en #Matanzas.

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