Se corona Alexander Reyna en Grand Prix de Paradeportivo de Buenos Aires

El paratirador jovellanense Alexander Reyna se coronó este domingo campeón en el Grand Prix de Paradeportivo de Buenos Aires, Argentina. Reyna conquistó la medalla de oro con 237.8 puntos en la prueba P1 de diez metros con pistola de aire SH1 masculina.

El tirador antillano brilló con luz propia, reafirmó su calidad y demostró talento, disciplina y corazón de campeón en la cita del certamen argentino. Junto a Reyna, el también cubano Di Ángelo Loriga escoltó al jovellanense en el podio con 226.5 unidades, mientras el colombiano Hugo Andrés Gómez completó el podio con 207.2 puntos.

La tropa antillana lideró las pruebas femenina y masculina de diez metros con pistola de aire. En la rama femenina, Yenisgladys Suárez se alzó con el título con 543 puntos y sumó una nueva alegría para el deporte cubano.

La Asamblea municipal del Poder Popular de Jovellanos felicitó al campeón por su victoria. En nombre del pueblo y de sus máximas autoridades locales, el organismo expresó su orgullo por el resultado del paratirador jovellanense. El triunfo de Reyna es motivo de satisfacción para los jovellanenses y para el deporte cubano.

Con este resultado, la delegación cubana entró al ranking mundial y comenzará a optar por la clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 y los Paralímpicos de Los Ángeles 2028. El jovellanense suma así un nuevo lauro a su trayectoria, que incluye múltiples medallas en Grand Prix y Copas del Mundo. ¡Felicidades, Alexander! Tu victoria es orgullo para los jovellanenses.

Con información y foto de JIT