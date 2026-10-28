Reportan averías eléctricas provocadas por las últimas lluvias

Un notable número de averías en el sistema electroenergético de la provincia de Matanzas provocaron las lluvias de días recientes, según dio a conocer el director de la Empresa Eléctrica Alejandro Rodríguez Azpeitía, en video conferencia con los representantes de cada municipio matancero.

Para reparar las afectaciones trabajan las brigadas de apoyo que están en la provincia y en la medida que las inclemencias del tiempo lo permitan recuperarán los daños ocasionados.

De igual manera informó que hace más de 10 días no se reciben transformadores para reponer los 168 dañados en el territorio matancero y se espera que en la próxima semana la situación sea diferente.

Por su parte Andrés Lamas Acevedo, director del Centro provincial de Higiene exhortó a la población a extremar las medidas higiénicas para impedir que el agua acumulada provoque aumento de la focalidad y con ello proliferación de vectores que afectan la salud de las familias matanceras.

Aunque los casos febriles disminuyen no se puede bajar la guardia y los profesionales de la Atención Primaria deben mantener las pesquisas en cada barrio sobre todo en niños, embarazadas y adultos mayores, enfatizó Lamas Acevedo.