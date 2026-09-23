Recibe Cuba primera emisión del programa radial Criterio Compartido

Radio Rebelde emite hoy la primera frecuencia de Criterio Compartido, un nuevo espacio radiofónico diseñado para abordar la coyuntura política, económica y social del país, conducido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

La primera emisión pondrá sobre la mesa las transformaciones económicas y sociales en curso en Cuba, pero no para enumerar normas ni explicar ejes temáticos.

Como parte de la interacción con las principales preocupaciones de la ciudadanía la conversación irá directamente a las preguntas que están en la calle: ¿En qué me benefician a mí estas transformaciones? ¿Vamos hacia el capitalismo o seguimos la senda del socialismo? ¿Cómo participa el pueblo en estos cambios?, entre otras interrogantes a tener en cuenta en un programa en que los oyentes serán protagonistas, con sus llamadas, preguntas y opiniones.

De acuerdo con recientes declaraciones del mandatario cubano, el objetivo central de Criterio Compartido es generar un canal de diálogo directo sobre los desafíos estructurales que enfrenta la Isla, al tiempo de visibilizar las iniciativas locales y progresos socioeconómicos desarrollados en el contexto de las sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos.

La idea es dialogar sobre los problemas del país, pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial; se busca presentar a compatriotas que inspiran e impresionan por su trabajo, quienes le dan sentido al ‘Sí se puede’, explicó durante un recorrido previo por los estudios radiales que acogerán el proyecto.

Acompaña al jefe de Estado en la conducción la Premio Nacional de Radio 2026, Bárbara Betancourt, en un formato que combinará el análisis gubernamental con el rigor periodístico de una de las figuras más reconocidas de la radiodifusión cubana.

La transmisión puede seguirse a través de Radio Rebelde y de las cuentas en redes sociales del Presidente, la Presidencia de Cuba y el Partido Comunista de Cuba, en alianza con medios de América Latina y Europa.

ACN