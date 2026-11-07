Mujeres creadoras en Matanzas

Matanzas.- El evento provincial de Mujeres Creadoras en esta provincia reafirmó el rol de las aniristas en la esfera productiva y de los servicios, en la sustitución de importaciones, preservación de empleos y creación de ingresos, precisamente en el año del 50 aniversario de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

Las cuatro comisiones de trabajo fueron testigos de 22 ponencias relacionadas con Salud y Medio Ambiente, con procesos en la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, la relación empresa y comunidad, manualidades y elaboración de alimentos.

No fue casual el asombro causado por la propuesta de la doctora Alejandrina Mesa Castellín, del Hospital Pediátrico provincial Eliseo Noel Camaño, sobre las variables cardiológicas en niños y su vinculación con el deporte, que mucho ayuda al rendimiento en diferentes disciplinas.

María Elena Oviedo, coordinadora general del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, expuso el alcance social del vínculo del colectivo de la terminal área con el barrio Carbonera, en las inmediaciones del aeródromo, donde han intervenido para eliminar situaciones de vulnerabilidad, optimizar la calidad de vida de la población y ello con participación popular.

Seguridad y salud del trabajo, mejoras introducidas los coordinadores de rampa

Respuestas derivadas del banco de problemas o de roturas imprevistas que ayudan a mantener la CTE Guiteras en línea se socializaron por algunas trabajadoras como Hortensia Ibáñez Rey.

Analista en el laboratorio químico del mayor bloque unitario del país, Hortensia explicó el éxito que ha tenido la metodología de limpieza mediante tratamiento químico a los filtros del sistema del Fyrquel y su aplicación.

Mucho interés despertó la ponencia de la sicóloga Regla Caridad Catalá Rivero, máster en Ergonomía y Seguridad y Salud del Trabajo, sobre un estudio de carga mental de trabajo en coordinadores de rampa en el aeropuerto de Varadero, área determinante en las operaciones aérea, y el plan de acción derivado de la investigación que mejoran condiciones de labor y disminuyen riesgos.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en esta provincia destacó de manera particular el talento de las mujeres en un territorio clave en la estructura productiva y de servicios de la nación.

Yamilis Rodríguez Valido, presidenta del buró provincial de la ANIR, se refirió al don de la creación propio de las trabajadoras cubanas, capaces de sobreponerse con inventiva en un complejo en extremo complicado ante la carencia de recursos lo mismo en el hogar, que en la fábrica, el hospital, la escuela, el hotel, en el campo o la ciudad, significó.

Precisamente como premio al desempeño de algunas aniristas, fueron reverenciadas con la Condición 8 de Octubre y Seguidores del Che, y con la réplica del carné del Innovador Mayor Fidel Castro Ruz, un valor añadido a esta conmemoración del 50 aniversario de la Anir, coincidente con el natalicio del Líder Histórico de la Revolución Cubana.

Fotos: De la Autora.