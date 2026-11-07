Cuba cerró el pasado año con unos 9,43 millones de habitantes

Al cierre de 2025, Cuba registró una población efectiva de alrededor de 9 435 000 habitantes —unos 9,43 millones—, lo que representa un descenso de cerca de 313 000 personas, aproximadamente un tres por ciento (%), respecto a los 9 748 000 contabilizados al finalizar 2024, según confirma un estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

De acuerdo con el desglose territorial, Matanzas ocupa el sexto lugar por cantidad de habitantes a nivel nacional, con unos 597 000 residentes. La preceden La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Villa Clara.

La capital, La Habana, se consolida como el territorio más poblado, con alrededor de 1 673 000 habitantes, siendo la única provincia que supera el millón de personas. Le siguen Santiago de Cuba (unos 938 000) y Holguín (cerca de 888 000).

En el extremo opuesto, los territorios con menor población efectiva son el Municipio Especial Isla de la Juventud, con unos 71 000 habitantes, seguido por Mayabeque (319 000), Cienfuegos (331 000), Ciego de Ávila (366 000) y Sancti Spíritus (391 000).

El informe de la ONEI indica que la reducción poblacional responde a un crecimiento natural negativo —con alrededor de 68 000 nacimientos frente a 136 000 defunciones—, así como a un saldo migratorio que restó cerca de 245 000 habitantes.

Además, la población de 60 años y más ascendió a unos 2 520 000 personas, el 26,7 % del total, mientras que la edad media se situó en 45 años. Otras cifras de interés incluyen Granma (731 000), Villa Clara (643 000), Pinar del Río (500 000), Las Tunas (463 000), Guantánamo (455 000), Artemisa (438 000) y Camagüey (631 000).