La nave roja arrasa y sigue arriba

Los Cocodrilos de Matanzas vencieron este jueves 13-3 a los Cazadores de Artemisa. El juego terminó por fuera de combate en siete entradas. El equipo yumurino llegó a 17 victorias y ocho derrotas en el campeonato y ocupa la segunda posición de la Zona Occidental por detrás del elenco de Pinar del Río.

José de Jesús Prens fue uno de los principales protagonistas, el designado conectó un grand slam y empujó cuatro carreras. Aníbal Medina también produjo cuatro. El intermedista bateó de 4-2 con dos anotadas y un boleto.

Adrián Pérez conectó par de dobles en cinco turnos e impulsó dos. José Noroña sumó un jonrón, dos remolcadas y dos anotadas. Brayan Peña se fue de 5-4. Anthony Navarro tomó dos boletos y cruzó el plato dos veces.

Yamichel Pérez ganó el partido con seis entradas de calidad, permitió dos limpias y nueve hits, ponchó a cuatro y no regaló boletos.

Roylan Averohff cedió una limpia en dos tercios. Luis M. Hernández cerró con un tercio sin daño. Los Cocodrilos mantienen su excelente racha. Hoy fue día de descanso y la acción regresa mañana sábado, a la 1:30 p.m., en el estadio Victoria de Girón.