¡Walk-off! Matanzas deja tendido a Artemisa

Los Cocodrilos de Matanzas vencieron 4-3 a los Cazadores de Artemisa en entradas extras y con el triunfo suman diez victorias en sus últimos doce partidos.

El equipo alcanzó 16 triunfos y ocho derrotas. Quedó a tres juegos del líder Pinar del Río en la Zona Occidental.

Eduardo Blanco fue la figura ofensiva. El right fielder bateó de 3-2 con jonrón, doble, dos impulsadas y dos anotadas.

Aníbal Medina conectó un doble en cinco turnos. Adrián Pérez se fue de 4-2 con una anotada y un boleto. Andrys Pérez empujó una carrera con doblete. Dayán Ibáñez, desde el banco, respondió con un hit y una impulsada.

Yoennis Yera abrió con seis episodios sólidos. Permitió seis hits y tres limpias, y ponchó a siete rivales con solo un boleto.

Jean C. Lorenzo, Armando Dueñas y Haziel Suárez mantuvieron el juego en pie. Dueñas lanzó dos entradas con un solo hit.

La décima entrada pidió sangre fría. Con la regla IBAF, el rival comenzó con corredor en segunda. Los jóvenes Suárez y Jorge Isbel Blanco cerraron la puerta sin permitir anotaciones.

Matanzas aguantó, resistió y golpeó al final. El pitcheo joven selló una victoria que ilusiona al público yumurino.