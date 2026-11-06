6 de noviembre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Denuncian efectos del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba

6 de noviembre de 2026 Yaudel Rodríguez Vento

Estudiantes y profesores de la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Manuel Fajardo, del poblado de Alacranes, alzaron sus voces este jueves para denunciar los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Durante el encuentro, los participantes calificaron esa política como injusta y de castigo colectivo, al considerar que sus consecuencias afectan directamente a la población cubana y repercuten en distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluida la educación.

Los estudiantes del centro expresaron su respaldo a la Revolución y al país, al tiempo que rechazaron las medidas estadounidenses contra la Isla, que calificaron de criminales y genocidas.

La jornada se convirtió en un espacio para que alumnos y docentes manifestaran sus criterios sobre el impacto del cerco económico y reafirmaran su posición de rechazo a las políticas de presión de Washington contra Cuba.

Autor

Más entradas

Preguntas frecuentes sobre qué es el Derecho Empresarial

6 de noviembre de 2026 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres

Concluyó en Matanzas el Ejercicio Estratégico Moncada 2026

5 de noviembre de 2026 Yunielis Moliner Isasi

Anselmo Martínez entre los buenos lanzadores zurdos matanceros

5 de noviembre de 2026 Francisco Pancho Soriano Bermúdez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *