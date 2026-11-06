Denuncian efectos del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba

Estudiantes y profesores de la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) Manuel Fajardo, del poblado de Alacranes, alzaron sus voces este jueves para denunciar los efectos del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Durante el encuentro, los participantes calificaron esa política como injusta y de castigo colectivo, al considerar que sus consecuencias afectan directamente a la población cubana y repercuten en distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluida la educación.

Los estudiantes del centro expresaron su respaldo a la Revolución y al país, al tiempo que rechazaron las medidas estadounidenses contra la Isla, que calificaron de criminales y genocidas.

La jornada se convirtió en un espacio para que alumnos y docentes manifestaran sus criterios sobre el impacto del cerco económico y reafirmaran su posición de rechazo a las políticas de presión de Washington contra Cuba.