Llegada de semillas beneficiará a productores unionenses

Las primeras semillas de hortalizas destinadas a fortalecer la producción agrícola ya se encuentran en el municipio de Unión de Reyes, como parte de un proyecto de cooperación internacional entre Cuba y México que prevé beneficiar a 600 productores de este territorio matancero.

La llegada de estos recursos marca el inicio de una nueva etapa en la implementación de la iniciativa, que contempla la entrega gradual de insumos y equipamiento para respaldar el trabajo de los campesinos y contribuir al incremento de las producciones destinadas al consumo de la población.

Según explicó Leticia Smich Fonseca, delegada de la Agricultura en Unión de Reyes, entre las semillas recibidas figuran las de cebolla, col, remolacha, zanahoria, cebollino, acelga, col china y pepino. También se incluye girasol, cuyo cultivo persigue ampliar la disponibilidad de flores y contribuir a reducir sus precios para la población.

Smich Finseca precisó que estas semillas serán entregadas gratuitamente a los productores incorporados al proyecto y que su aprovechamiento permitirá disminuir en un 18 por ciento los costos de producción de las hortalizas.

Uno de los propósitos inmediatos es favorecer las siembras para garantizar una mayor disponibilidad de vegetales hacia finales de año, período en el que se busca incrementar la oferta de estos alimentos en el municipio.

La delegada de la Agricultura señaló que la iniciativa ya transitó por sus primeras etapas y se encuentra en una tercera fase, dirigida a poner a disposición de los productores los recursos previstos.

En un primer momento se priorizará a los campesinos de mayor capacidad productiva, por su potencial para aportar volúmenes de hortalizas al abastecimiento local.

Además de las semillas, el programa contempla la entrega de maquinaria agrícola y sistemas de riego, recursos que llegarán progresivamente al territorio para mejorar las condiciones de trabajo y ampliar las posibilidades productivas de las bases campesinas.

De acuerdo con la información ofrecida por la funcionaria, durante una primera visita de representantes mexicanos se estimó en 11 millones de dólares el monto de la iniciativa.

La cooperación, impulsada por el Gobierno de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), está orientada al fortalecimiento de las capacidades agrícolas y al apoyo directo a los productores mediante recursos e insumos.

Con la llegada de las primeras semillas, Unión de Reyes comienza a materializar los beneficios de este programa. El reto estará ahora en aprovechar oportunamente los recursos, asegurar las siembras y convertir el respaldo recibido en mayores volúmenes de alimentos para la población.

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