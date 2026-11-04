Cocodrilos derrotan a los cazadores

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron siete carreras por cero a los Cazadores de Artemisa en el estadio Victoria de Girón y sumaron su séptima victoria en los últimos nueve encuentros de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Desde el montículo, David Martínez Cardenal encabezó el trabajo del pitcheo yumurino. El derecho lanzó cinco entradas sin permitir carreras, le propiciaron tres imparables y ponchó a tres bateadores para apuntarse su victoria. Aunque concedió cinco boletos, logró salir de las situaciones de peligro sin permitir anotaciones.

A la ofensiva, Brayan Peña volvió a destacar con dos imparables en igual cantidad de turnos, incluido un doble, dos carreras anotadas y una impulsada. Aníbal Medina y Adrián Pérez también conectaron dos hits cada uno y remolcaron una carrera.

La jornada dejó además un momento especial para Anthony Iván Navarro Benítez, quien consiguió su primer imparable en Series Nacionales. El emergente conectó un doble, impulsó una carrera y anotó otra para contribuir al triunfo matancero.

Con balance de 15 victorias y ocho derrotas, el conjunto dirigido por Armando Ferrer consolida su buen momento y se mantiene al acecho de Pinar del Río en la clasificación occidental.

Foto George Roger Suárez