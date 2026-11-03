3 de noviembre de 2026

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“Criterio Compartido”: El abasto de agua a la población

3 de noviembre de 2026 Redacción Radio26

La cuarta emisión del espacio radial ­“Criterio Compartido”, saldrá al aire este miércoles 4, a las 7 y 15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt.

La propuesta estará dedicada a uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado: el abasto de agua. Atendiendo a las inquietudes recibidas en relación a la falta prolongada del servicio, dependencia de las pipas, salideros, falta de respuesta de los organismos competentes, y maltrato a la población.

Miguel Díaz-Canel participará en el análisis junto a Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para examinar problemas, respuestas y perspectivas del programa integral dirigido a recuperar el servicio y reducir su dependencia de las afectaciones eléctricas.

“Criterio Compartido”, un programa de participación ciudadana, será trasmitido en Cadena Nacional de Radio.

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