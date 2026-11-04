Sin delegados no hay Poder Popular

En el Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, confluyeron dos delegados matanceros durante la celebración por los 50 años de los órganos del Poder Popular, cuyas realidades demuestran la vigencia y legado de esta estructura para la isla.

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La experiencia piloto, desarrollada en Matanzas entre 1974 y 1976, abrió el camino a la institucionalización de los órganos locales del Poder Popular y permitió que en 1976 se realizaran las primeras elecciones de delegados a las asambleas municipales y provinciales en todo el país.

Mario Manuel Herrera Hernández, oriundo del municipio Colón, participó en esa experiencia fundacional y, a sus 80 años, continúa como delegado de su Asamblea Municipal.

Por su servicio a la comunidad, recibió el Premio del Barrio de los CDR, entregado por Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Herrera Hernández exhortó a los delegados más jóvenes a consagrarse, sentir amor por sus responsabilidades, estudiar y, sobre todo, escuchar al pueblo, no mentir y nunca dejar comprometerse.

Su experiencia lo llevó a describir una lucha contra viento y marea, con intercambios y discusiones respetuosas con directivos que terminan en reconocimiento mutuo.

Medio siglo después, resumió su trayectoria ininterrumpida como representante de su comunidad con la máxima martiana: «Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz».

De otra generación, Randy Perdomo García recibió la Medalla por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio, y precisó que lo estimulan la historia, la tradición, la coherencia y el ejemplo de los delegados fundadores.

Por eso no dudó en proponer la instauración del 31 de octubre como día nacional para celebrar la labor de los delegados.

El también presidente de su asamblea municipal, consideró que el Poder Popular tiene el reto de reducir la burocracia, los trámites y el formalismo para representar con efectividad al pueblo cubano.

Perdomo García subrayó que el sistema tiene el diseño para ser más inclusivo y empático e integrar a las personas discapacitadas, cuya participación suele quedar limitada ante la inexistencia de espacios.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) celebró este sábado 31 de octubre las actividades conmemorativas por el aniversario 50 de los Órganos Locales del Poder Popular en su sede del Capitolio Nacional.