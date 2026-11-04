Localidad rural matancera conmemora el aniversario 46 de la visita de Fidel Castro

La localidad rural de Diana conmemoró este 2 de noviembre, el aniversario 46 de la visita histórica de Fidel Castro, con un acto político y una actividad gastronómica.

Participaron representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) provincial y municipal, la presidenta del Consejo de Administración municipal, cuadros y trabajadores de la cooperativa Arturo Suárez. La cita recordó la huella de Fidel en esta comunidad.

Durante el acto se reconocieron los esfuerzos por reacondicionar los jardines de Diana y por elaborar productos derivados de la caña que produce la propia entidad agrícola.

Esos resultados muestran el empuje de la cooperativa Arturo Suárez y de sus trabajadores, quienes mantienen vivo el legado productivo de la localidad. La comunidad valoró ese esfuerzo colectivo y la capacidad local de hoy.

Tras el acto político, los asistentes fueron invitados a una actividad gastronómica para disfrutar de los productos que allí se producen, además de un almuerzo tradicional cubano.

La cita combinó el homenaje histórico con la promoción de los saberes y alimentos locales, en un ambiente de encuentro comunitario.

La conmemoración ratificó el vínculo de Diana con la historia de la Revolución y con la obra de Fidel Castro, cuya visita hace 46 años sigue siendo referencia para sus habitantes.