Manual de una revolución inconclusa

La vulnerabilidad de territorios en contextos de guerra o desequilibrio socioeconómico resultó el eje central de muchos de los trabajos en Fotocanímar 2026, espacio donde el documentalista chileno Adolfo Mesías se destacó con su proyecto «La Revolución Inconclusa».

El también director de Fotografía, reconocido por sus audiovisuales impulsados por preocupaciones sociopolíticas, étnicas y ambientales, compartió elementos acerca de su trabajo más reciente que se publicar próximamente en versión digital.

En el Cuarto Rojo, estudio del fotógrafo matancero Ernesto Cruz en la Oficina del Conservador de la urbe, su colega traspoló a los presentes a la tensa situación que vive el país sudamericano con las últimas transformaciones en el orden sociopolítico.

Su fotolibro pretende ser un ejercicio de memoria donde se almacenen vivencias y sentimientos a partir del estadillo social del 18 de octubre de 2019 así como de posteriores procesos.

“Este material lo construí de conjunto con las personas que aparecen en las tomas, relatando colectivamente la realidad de una nación revolucionada por la dictadura militar”.

Otro punto clave del encuentro resultó la explicación del artista acerca del registro documental callejero con la simple pero cuidadosa utilización de herramientas propias del mundo audiovisual.

Dicho taller interactivo que constituyó el cierre de este importante festival de fotografía, buscó sensibilizar y crear conciencia en relación a los cambios en regiones mediadas por difíciles contextos.