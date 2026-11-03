Nuestra «Terra», nuestra historia

La Fiesta del Lente: Fotocanímar 2026, acogió el proyecto fotográfico «Terra» del fotoperiodista brasileño Anderson Coelho desde dos perspectivas diferentes mostradas tanto a estudiantes de Periodismo como a colegas del gremio. Con la conferencia inicial que le impartió al grupo de alumnos, abordó los aspectos más técnicos al momento de realizar fotos en situaciones de vulnerabilidad con las bases del Periodismo.

A la vez, compartió algunos consejos acerca de su proceso creativo para elaborar reportajes basándose, principalmente, en su experiencia como profesional en Brasil.

Con este intercambio bajo la temática de territorios en disputa de América Latina, su autor expuso la actual dinámica económica de la Amazonía a través de la cosmovisión de grandes conocedores del fenómeno.

El fructífero encuentro confluyó en un ambiente de mutuo interés que presenciaron además otros participantes foráneos del evento así como la vicerrectora primera, Liz Pérez Martínez, en representación de la Casa de Altos Estudios.

De tal modo, continuó su presentación en el Salón de Reuniones de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de la provincia, donde compartió su obra desde una mirada de denuncia y concientización.

Esta composición de un fascinante bordado visual, reúne imágenes que apuntan a la memoria de una nación resiliente que vive en comunidad.

En dichas capturas conocemos a pobladores que trabajan sin cesar por la estabilidad económica de sus parientes en medio de una situación que desafía todas sus capacidades.

El artista independiente hace especial énfasis en el empoderamiento femenino y la responsabilidad de mujeres ante la carga completa del hogar sin apoyo del Estado.

En este apartado el creador exhibe cómo la autonomía no elimina las dificultades y la esperanza no exige un final feliz, sino más bien un futuro más factible para todos.

“Yo guardaba la cámara por ratos para tener conversaciones más profundas con los testimoniantes y registrar directamente sus impresiones, tratándose no de un protagonista sino de una historia colectiva”.

También se proyecta en esta secuencia de fotos el conflicto sobre los derechos de pueblos autóctonos frente a daños medioambientes así como a otras diferencias.

Con tal exposición personal deja implícito que cualquier tarea que involucre la cobertura de protestas u otro de tipo de eventualidades, se convierte en un proceso sin un momento verdaderamente concluyente.

El doctor en Periodismo por la Universidad Federal de Santa Catarina, que formó parte del panel de invitados extranjeros del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía, Fotocanímar 2026, demostró que el tratamiento ético hace de cualquier labor una acción altruista.