La poesía y la trova matanceras hacia México

El poeta Leymen Pérez y el músico y trovador Alfonsito Llorens asistirán en los próximos días a la Universidad Autónoma Juárez, de Tabasco, invitados a participar en un ciclo de recitales y conciertos durante diez dias, en la hermana nación mexicana.

Conversando con Llorens conocimos detalles de esa gira.

«Salimos el día 12 venidero, a un evento que hace la Universidad tabasqueña, que este año está dedicado a la trova y a la poesía de diferentes naciones de habla hispana.

«En mi caso participaré en la apertura con un recital de canciones de Silvio y Pablo, auténticos y populares trovadores de Hispanoamérica, más intervendremos en otras actividades colaterales, que nos permitirá establecer relaciones con muchos escritores y músicos hermanos. Cuba tendrá un peso importante en este encuentro».

¿Es la primera vez que se incorpora allí la trova?

«Sí, el prestigio del Movimiento de la Nueva Trova resulta aclamado por los universitarios y nos sentimos contentos por esta invitación».

Reconocido en México, Leymen ostenta el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz con su libro «Los países de la noche«, entre otros lauros nacionales y sus libros se han editado y presentado entre los aztecas.

Alfonsito destaca por su versatilidad en el mundo musical, con sus dotes de cantante, compositor y director artístico, y premios internacionales en Europa, además de haber actuado en otras universidades de esa hermosa tierra.

Los laureados creadores, ambos vicepresidentes de la UNEAC matancera, mantienen relaciones artísticas desde hace años en escenarios mexicanos.