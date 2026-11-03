Águilas y Bendecidos ganan en la jornada

Las Águilas vencieron 8-7 a los Increíbles tras remontar en la parte alta del noveno inning, mientras los Bendecidos derrotaron 9-6 a los Cerveceros y mantienen su paso invicto en la sexta edición de la Liga del Béisbol Jagüeyense.

En el primer turno, los Increíbles ganaban 7-6 cuando las Águilas anotaron dos carreras en el último episodio. Es el tercer triunfo del equipo frente a los vigentes campeones en esta edición. Los monarcas dejaron escapar otra vez el partido por errores defensivos: cometieron cinco, frente a uno de sus rivales.

Adrián Gómez fue el pitcher ganador y Andy Martínez cargó con la derrota. Por las Águilas sobresalieron Mae Alba, de 3-3 con doble y dos anotadas; José A. Agüero, de 2-2 con dos impulsadas; y Yadiel Calzada y Eniel Hernández, ambos de 4-2.

Por los Increíbles destacaron Yaniel González y Brayan Santana, de 3-2, y Miguel Medina, de 4-2 con dos remolcadas.

En el segundo turno, los Bendecidos sufrieron para superar al colista. El lanzador Osmani Alonso los mantuvo controlados durante gran parte del juego, pero el equipo reaccionó en las entradas finales. El tubey de Leonel Barrera, que remolcó dos carreras, resultó decisivo.

Georvis Mato se llevó la victoria y Alonso cargó con la derrota. Entre los ganadores brillaron Loidel Fernández, de 3-2; Yasmani Cuesta, de 3-2 con tubey y una anotada; Javier Montero, de 2-1 con tubey.

Por los Cerveceros se destacaron Yoel Alba, de 5-2; Liesky Alfonso, de 3-2; y Erismel Barrera, de 4-2.

La penúltima jornada de la fase clasificatoria se disputará el próximo domingo.