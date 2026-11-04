Inició en Matanzas Ejercicio Estratégico “Moncada 2026”

Con el objetivo de elevar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando y el sistema defensivo territorial para enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra Patria, inició en Matanzas el Ejercicio Estratégico Moncada.

Con la presencia del viceministro de las Fuerzas Armadas, General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintá Solá, se dió inició al ejercicio mediante una alocución con las cinco provincias que integran este mando, activando al componente armado.

Por su parte el presidente del Consejo De Defensa provincial, Mario Sabines Lorenzo, al activar el componente no armado, explicó que en una primera etapa se evaluarán las acciones en el territorio ante las acciones de posibles golpes aéreos limitados y operaciones de extracción.

Los objetivos fundamentales de este ejercicio, explicó, consiste en disuadir al enemigo de su intención de la agresión militar.

«Nosotros tenemos que mantener nuestra preparación, porque estar preparado es una forma de evitar una confrontación», manifestó.

Sabines Lorenzo también se refirió a la compleja situación socioeconómica que enfrenta la provincia ante el recrudecimiento desmedido de las sanciones de la actual administración norteamericana.

El general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintás Solá, expresó que «el Ejercicio Moncada fortalecerá la defensa en todos los niveles. Tenemos una fuerza formidable que es nuestro pueblo, que está resistiendo estás medidas norteamericanas.

«Nosotros no somos una amenaza para nadie, lo que sí hemos sido solidarios con el mundo», concluyó.

Durante la jornada se constató la preparación para la defensa de la Constructora Militar no. 4, entidad que desarrolló una formación especial ingeniera con medios de transporte que brindarían servicios de desobstaculación entre otras funciones de vital importancia.

En la Empresa de Conformación de Metales (Conformat) entidad perteneciente a la Zona de Defensa Playa se constató las estrategias para mantener las producciones en tiempo de guerra con la fabricación de accesorios para las tropas y la población, contribuyendo además a la protección de la población civil.

Bras Berriel, director de la empresa de Transporte a nivel municipal y quien funge al frente del Consejo de Defensa Playa explicó la composición de las Brigadas de Producción y Defensa y las acciones diseñadas para cada integrante de estas fuerzas populares.

Se analizó además el esquema de organización del mando y su aseguramiento con comisiones.

El ejercicio Moncada se desarrollará en todo el territorio nacional durante este miércoles 4 y y jueves 5 de noviembre, y tendrá como colofón el Día Nacional de la Defensa a celebrarse el próximo viernes.