Raphinha lidera la goleada del Barcelona ante el Aston Villa

El FC Barcelona consiguió una victoria de 3-0 frente al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana hizo valer su condición de local y firmó una actuación convincente, con la que volvió a mostrar su capacidad ofensiva.

El gran protagonista de la noche fue Raphinha, autor de dos de los tres goles del encuentro. El brasileño continúa recuperando la forma física y el nivel que mostró al inicio de la temporada, una noticia positiva para el equipo de cara a los próximos compromisos.

Lamine Yamal también tuvo participación en el marcador y volvió a aportar desequilibrio en el ataque azulgrana. Su conexión con Raphinha y el resto de los hombres de ofensiva fue uno de los aspectos destacados del partido.

Con este resultado, el Barcelona suma confianza y confirma que cuenta con recursos para competir al máximo nivel. La recuperación de sus principales figuras ofensivas será clave para mantener la regularidad y afrontar los desafíos que restan en la temporada.