Desarrolla Unión de Reyes Ejercicio Estratégico Moncada 2026

Unión de Reyes desarrolla el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, encabezado por Yaneisy Fuentes López, presidenta del Consejo de Defensa municipal, con la participación de las principales autoridades y estructuras de dirección del territorio.

Durante la jornada, el Tte. Cnel. Yasiel Prado Valdés, delegado del Ministerio del Interior (MININT) en el municipio, dio a conocer la situación operativa del territorio.

Explicó que, aunque se registra una disminución de la actividad delictiva en sentido general, los de mayor incidencia continúan siendo los robos con fuerza y los delitos contra la masa ganadera. Asimismo, informó que se alcanza un 30 por ciento (%) de esclarecimiento de los hechos delictivos.

El delegado señaló que el MININT presta especial atención al esclarecimiento de los relacionados con el robo de baterías instaladas en instituciones sociales, sobre los cuales se trabaja actualmente.

Por su parte, Yaneisy Fuentes López explicó que entre las principales acciones previstas figuran la preparación de los órganos de dirección, grupos y subgrupos de trabajo, así como la adopción de medidas para contrarrestar cualquier acción que pudiera desencadenar hechos subversivos.

Asimismo, precisó que se trabaja para asegurar el funcionamiento y la calidad de los servicios que se prestan a la población, actualizar la documentación de cada grupo y subgrupo y desarrollar ejercicios prácticos como parte de la preparación para la guerra de todo el pueblo.

Durante estas jornadas también se implementan acciones de comunicación e información a la población, con el propósito de mantenerla informada sobre las actividades y medidas previstas.

El Ejercicio Estratégico Moncada 2026 se desarrolla los días 4 y 5 de noviembre en todo el país, con el objetivo de continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía para enfrentar cualquier variante de agresión contra la Patria.