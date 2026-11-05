Anselmo Martínez entre los buenos lanzadores zurdos matanceros

Desde el inicio de las Series Nacionales en 1962, la provincia de Matanzas presentó a un lanzador zurdo de tremenda calidad, oriundo del barrio de Versalles, en la ciudad de Matanzas, llamado Manuel Enrique Hernández Tamayo, apodado “Amorós”.

Fue “Amorós” Hernández la gran sensación de pitcheo desde el montículo de los Occidentales, primer campeón nacional del llamado béìsbol revolucionario. El matancero lideró los juegos completos con 7: ganados, 6; entradas lanzadas 78,2 y ponches propinados, 94.

Años después aparecía uno de los grandes lanzadores del béisbol cubano, me refiero a Jorge Luis Valdés Berriel, quien dejó grandes actuaciones, no sólo en los equipos de la provincia, también permaneció algunas temporadas como el más destacado en los equipos nacionales.

Después de estos dos extraclases del pitcheo cubano, tuvo Matanzas la suerte de contar con otros tiradores del llamado brazo equivocado (izquierdo), entre los que sobresalieron Carlos Mesa, Anselmo Martínez, Lázaro Garro, Roberto Álvarez, José Cantero, Ariel Tápanes, hasta llegar en la actualidad a Yoannis Yera y por qué no a Naikel Cruz.

En su última salida Yera logró su victoria 125 en Series Nacionales.

Del segundo grupo mencionado quiero referirme a Anselmo Martínez

González, natural de Jagüey Grande, quien aunque no alcanzó los cien triunfos en nuestros torneos brindó grandes aportes a los éxitos de Citricultores durante la década de los 80 del siglo XX, principalmente su cadena de ceros en la campaña de 1983, que de no ser por concluir el torneo hubiera superado la marca cubana perteneciente al pinareño Maximiliano Gutiérrez en 1978, que se mantiene con 46 y un tercio, en las que tiró cinco lechadas consecutivas, la misma cantidad lograda por el zurdo del sureño

municipio matancero.

Fue esa una campaña tremenda para Anselmo. El 22 de enero de 1983 trabaja en el estadio del Central España Republicana y vence a Granma con marcador de 1 carrera por cero; el 26 del propio mes regresa al bos del estadio Victoria de Girón y pierde frente a Guantánamo seis por cuatro. Es después de esa derrota que comienza la cadena de cinco blanqueadas seguidas.

El 30 de enero en el parque Cándido González pinta de blanco a Camagüey, nueve por cero ; el 3 de febrero, en el Calixto García, supera a Holguín tres por cero; el día 8 del propio mes, aquí en el Victoria de Girón, derrota a la Isla de la Juventud tres por cero; el 12 de febrero regresa con nueve ceros ante Las Tunas con idéntico marcador al anterior y el 16 de febrero, último día del certamen, tira lechada ante Cienfuegos, con marcador de seis por cero.

Esa Serie Nacional lanzó seis lechadas, cinco consecutivas para igualar la marca nacional.

Lo más llamativo es que en marzo, en el inicio de la Serie Selectiva de ese año, tira nueve ceros frente a camagüeyanos. Muy meritoria actuación de Anselmo.

El zurdo de Jagüey trabajó en once Series Nacionales en las que ganó 87 juegos y perdió 80, con 17 lechadas, promedio de carreras limpias de 2,94. Propinó 869 ponches y regaló 580 bases por bolas, además, tenía una gran técnica para sorprender a corredores en primera base.