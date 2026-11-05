Concluyó en Matanzas el Ejercicio Estratégico Moncada 2026

Con la presencia del miembro del Consejo de Defensa Nacional y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, concluyó este jueves en Matanzas el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, desarrollado durante dos jornadas en todo el país.

En la Región Militar tuvo lugar el resumen parcial de las actividades, cuyo desarrollo fue evaluado de satisfactorio, a partir del cumplimiento de los objetivos y las tareas previstas. Así lo informó el General de Brigada Alexander Rivero Díaz, quien destacó los resultados del entrenamiento y la preparación de las estructuras participantes.

El ejercicio estuvo dirigido a fortalecer la preparación y cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y los factores económicos y sociales, con vistas a perfeccionar la capacidad de respuesta ante diferentes situaciones de riesgo, amenazas y posibles escenarios de agresión contra el país.

Durante estas jornadas se trabajó en la coordinación entre las estructuras de dirección y mando y en la actualización de los mecanismos de actuación, como parte de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Asimismo, se destacó la importancia de preparar las instituciones y los territorios para garantizar su funcionamiento ante situaciones excepcionales y contribuir a la protección de la población.

El Moncada 2026 está dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y se inscribe entre las acciones de preparación para la defensa que se desarrollan sistemáticamente en el país.

Como continuidad de estas actividades, este viernes 6 de noviembre tendrá lugar el Día Nacional de la Defensa, jornada destinada a complementar la preparación mediante ejercicios prácticos y tareas vinculadas al fortalecimiento del sistema defensivo territorial.