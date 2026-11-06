Constata Esteban Lazo preparación para la defensa en Matanzas 

El miembro del Consejo de Defensa Nacional Esteban Lazo Hernández constató en Matanzas la preparación de la provincia durante el Día Nacional de la Defensa.

En la zona de defensa Playa, en la capital provincial, conoció pormenores de la composición de los diferentes factores, logística, así como el accionar de esta demarcación ante posibles acciones del enemigo en un escenario de golpe aéreo limitado.

El también presidente de la Asamblea Nacional se interesó por las estructuras del Consejo de Defensa y la acciones de seguridad y protección de los objetivos de importancia socioeconómica enclavados en el área.

Blas Berriel, al frente de esta zona de defensa, puntualizó el esquema de organización para proceder a la evacuación de la población civil y la activación en el menor tiempo posible de la brigadas de producción y defensa.

Lazo Hernández interactuó con una amplia representación de los trabajadores de la Empresa Conformat, participantes de la jornada, y les conminó a cumplir cada una de las orientaciones de la preparación combativa en tiempo de paz.

En un área de la fábrica, única del país encargada de la producción de cilindros de gas, recorrió una nave donde se construyen aditamentos como trampas, junto a otros obstáculos defensivos que entorpecerían el avance de las tropas enemigas.

El ejercicio mostró cómo la entidad seguiría en activo ante una agresión.

Fernando Gutiérrez, soldador, le explicó al Presidente del Consejo de Estado las labores que desarrollarían ante esta posible situación.

Bajo la concepción de Guerra de Todo el Pueblo y de la necesidad de una preparación permanente, las fuerzas populares protagonizaron ejercicios prácticos en el terreno que incluyó la colocación de minas, arme y desarme de armamento, junto a conferencias sobre la técnica militar del enemigo impartidas por oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Varios integrantes de la brigadas de producción y defensa escenificaron el rechazo a una incursión armada.

Tras la clausura del Día Nacional de la Defensa se realizó un acto de reafirmación revolucionaria donde los presentes ratificaron la convicción de preservar la paz, pero siempre preparándose para la guerra.