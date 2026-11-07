Lactar para amar

Tres especialistas de la Salud Pública matancera participaron en el Taller Nacional «Nuevos Horizontes en Lactancia Materna: Evidencia Científica para la Práctica Clínica”, desarrollado en la Habana.

Transmitir herramientas para garantizar el éxito de esta práctica y fortalecer conocimientos y capacidades en su promoción, protección y apoyo fue el objetivo principal del encuentro, explica el licenciado en enfermería Roberto Leonel Ulloa Almeida.

Fue una cita muy nutritiva dijo a Radio 26 la Dra Catherine Chibás Pérez, jefa del departamento nacional Materno Infantil en el Ministerio de Salud Pública(MINSAP), en Cuba.

Temas relacionados con los beneficios de la leche humana, la atención a recién nacidos vulnerables, el fortalecimiento de los bancos de leche humana y las mejores prácticas para acompañar a las madres y sus familias centraron la atención en el Taller.