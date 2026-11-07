Unión de Reyes se prepara para el cambio de matriz energética en Juan Gualberto Gómez

Unión de Reyes.- Los pasos finales para cambiar en los próximos días la matriz energética en la central de ETECSA ubicada en el poblado de Juan Gualberto Gómez, se llevan a cabo como parte de las acciones destinadas a fortalecer la estabilidad de los servicios de telecomunicaciones en esta localidad del municipio unionense.

La información fue ofrecida por Pablo Andrés Camaraza, jefe del Centro de Telecomunicaciones de Unión de Reyes, quien explicó que esta inversión permitirá garantizar la vitalidad de los servicios durante una buena parte del día, ante las interrupciones del suministro eléctrico.

Con este proyecto, Unión de Reyes continúa avanzando en la implementación de soluciones energéticas en sus comunidades y se consolida entre los municipios con mayores resultados en el cambio de matriz energética de sus poblados.

En este esfuerzo también participan emprendedores del sector privado, cuyo aporte contribuye a materializar estas iniciativas y demuestra la importancia de la colaboración entre los distintos actores económicos en beneficio de la población.

La transformación de la matriz energética en las instalaciones de telecomunicaciones representa un paso para mejorar la capacidad de respuesta ante las afectaciones eléctricas y mantener la comunicación de los habitantes de esta localidad unionense.

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