Cuba cae ante Corea en su debut

Cuba cayó 3-2 ante Corea del Sur en su estreno del Mundial Sub-23 de Béisbol. El juego se decidió en entrada extra, en el estadio Rigoberto López Pérez, de León, Nicaragua.

El revés fue para Randy Martínez (0-1). Una base por bolas con las bases llenas cerró el partido. La victoria fue para el relevista Jonghyeok Won (1-0). Won ponchó a cinco cubanos en dos entradas.

Cuba conectó un solo imparable. Fue un doble del capitán Jean Lucas Baldoquín. Los bateadores cubanos recibieron 13 ponches. El matancero Hanyelo Videt vio tres veces el tercer strike.

Cuba golpeó primero, en el segundo capítulo. El antesalista coreano cometió dos errores en esa entrada. Un elevado de sacrificio de Rafael de Jesús Álvarez completó el par de anotaciones.

Corea respondió en el tercero. Tres imparables, con un doble remolcador de Joonseo Eo, recortaron la ventaja. El abridor José Ignacio Bermúdez trabajó 4.2 entradas. Permitió cinco hits y dos carreras y ponchó a ocho.

En el quinto llegó el empate, hubo sencillo, toque de bola y lanzamiento descontrolado. Un elevado de sacrificio de Seungjoo Kim impulsó la carrera.

Fher Cejas permitió dos hits en dos tercios, sin carreras. Randy Martínez lanzó dos entradas sin hits. Regaló dos boletos.

Corea cometió tres errores. Cuba, uno, pero la diferencia estuvo en la ofensiva donde los asiáticos ligaron mejor que los nuestros y supieron aprovechar las posibilidades que tuvieron.

Cuba integra el Grupo B junto a Corea del Sur, Japón, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica. Tres equipos avanzarán a la superronda.

La novena de la mayor de las Antillas quedó obligada a reaccionar de inmediato para no quedar fuera de la siguiente instancia del torneo y sumarse a la larga lista de fracasos internacionales de nuestro béisbol en los últimos años.