Cambio de matriz energética favorecerá servicios de telefonía fija y móvil en Matanzas

El cambio de matriz energética constituye la prioridad número uno de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en la provincia de Matanzas, según informó Gustavo Montesinos, director de la División Territorial de la entidad.

Montesinos explicó que ante la actual situación del sistema electro energético nacional la empresa trabaja simultáneamente en el incremento de la infraestructura y en el aseguramiento de la vitalidad de sus sitios de telecomunicaciones.

En ese sentido, precisó que este año está prevista la instalación de diez nuevas radio bases en lugares sin cobertura o con cobertura insuficiente, así como el incremento de la tecnología 4G en otros diez sitios que hoy solo cuentan con 2G y 3G.

El directivo señaló que también se ejecutan cambios tecnológicos en cuatro sitios con equipamiento obsoleto y la sustitución de sesenta y un bancos de batería en todo el territorio provincial lo que permitirá mayor autonomía de los servicios ante interrupciones del fluido eléctrico.

Sobre las afectaciones que enfrenta la población cuando se interrumpe la corriente, Montesinos detalló que los sitios de telecomunicaciones cuentan con hasta tres vías de respaldo: la red eléctrica, grupos electrógenos y bancos de batería, aunque no todos disponen de las tres.

Reconoció que durante el actual cerco energético, más del sesenta por ciento de la infraestructura ha permanecido apagada por falta de servicio eléctrico lo que limita el cumplimiento de los indicadores de calidad.

El director territorial de ETECSA reiteró que pese a las limitaciones, la empresa mantiene su compromiso de priorizar el cambio de matriz energética por ser la vía que permitirá mejorar de manera sostenible la prestación de los servicios de telefonía fija y móvil en la provincia