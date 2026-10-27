Harry Kane conquista el Balón de Oro 2026

Harry Kane se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2026 al mejor jugador de la temporada, durante la gala celebrada en Londres.

El delantero inglés también recibió el premio Gerd Müller, que reconoce al máximo goleador del curso. Ambos galardones distinguen su rendimiento durante la temporada 2025-2026, en la que se impuso a otras figuras del fútbol mundial.



Kane superó en la votación a nombres como Lamine Yamal, protagonista en el Mundial, y Kylian Mbappé, quien destacó por su capacidad goleadora en la Liga, la Champions League y la cita mundialista.

El reconocimiento al atacante inglés pone el foco en una temporada en la que su eficacia frente al arco y su aporte ofensivo resultaron determinantes.

Entre los demás premiados sobresalió Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera.

Lamine Yamal recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, mientras que Unai Simón fue reconocido como el mejor portero. Estos premios destacaron el rendimiento individual de varias figuras que marcaron la temporada futbolística.

En los reconocimientos colectivos, el Paris Saint-Germain masculino fue elegido equipo de la temporada, al igual que el FC Barcelona femenino.

La gala reunió a algunas de las principales figuras del fútbol internacional y premió actuaciones individuales y colectivas.

La noche tuvo a Kane como gran protagonista, con dos galardones que coronan su campaña 2025-2026.