Salario medio en Cuba: brecha entre los sectores mejor y peor remunerados en 2026

El salario medio mensual en Cuba para el sistema empresarial y presupuestado se situó al cierre del mes de agosto en alrededor de 7 400 pesos, según revela una publicación de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Sin embargo, esta cifra promedio oculta una profunda heterogeneidad entre los distintos sectores de la economía nacional, mostrando notables diferencias entre las actividades más dinámicas y las tradicionales.

En el extremo superior de la escala, la Construcción lideró holgadamente el ranking de remuneraciones con un salario medio de aproximadamente 14 700 pesos cubanos, duplicando el promedio general de la Isla.

A este sector le siguieron el Suministro de electricidad, gas y agua, con 13 400 pesos, y la Explotación de minas y canteras, con 12 600. Junto a los Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler (10 800 pesos) y la Ciencia e innovación tecnológica (10 400), fueron los únicos cinco sectores capaces de superar la barrera de los 10 000 pesos mensuales.

Por el contrario, el panorama para otras ramas productivas y de servicios resulta mucho más limitado.

La industria azucarera se posicionó como la actividad con el salario medio más bajo del país, con unos 4 700 pesos cubanos. Le siguieron los Hoteles y restaurantes, con 5 100 pesos; el Comercio, reparación de efectos personales, con 5 200; el sector de Cultura y Deporte, con 5 600; y las Actividades de servicios comunales, de asociaciones y personales, con 5 700.

Llamativamente, la Educación, fundamental para el desarrollo social, se ubicó entre las más bajas con 5 800 pesos.

Finalmente, los datos evidencian que otros sectores estratégicos se mantienen en una franja intermedia.

La “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” promedió unos 6 900 pesos cubanos, mientras que la “Salud pública y asistencia social” registró 7 000 y la “Intermediación financiera” alcanzó los 7 700 pesos.

Para conocer con exactitud la evolución de estas cifras en comparación con años anteriores, la ONEI remite al boletín Indicadores Seleccionados del Sistema Empresarial y Presupuestado de agosto, 2026.

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