Otorgan Premio Luna de Letras al poeta matancero Luis Lexandel Pita 

La obra Mujeres de papel bajo la lluvia, del poeta matancero Luis Lexandel Pita García, obtuvo el Premio de Poesía Luna de Letras 2026.

Convocado por la Editorial Lunetra, con sede en Tampa, Estados Unidos, el poemario fue distinguido por unanimidad del jurado, que destacó sus méritos literarios y la fuerza de una nueva voz lírica.

De 26 obras presentadas, el jurado, presidido por la poeta Maite Glaría, editora de Lunetra, y compuesto además por los bardos Lídice Megla y Félix Luis Viera, seleccionó primero ocho finalistas.

La muestra reunió voces de distintos países y confirmó que «la poesía encuentra caminos para cruzar fronteras, reunir sensibilidades y convertir la palabra escrita en un territorio común».

Durante la ceremonia, Pablo J. Socorro, presidente de Editorial Lunetra, felicitó al autor y agradeció su participación en el certamen. Asimismo, subrayó que para la editorial constituye una enorme satisfacción contribuir al reconocimiento y la difusión de nuevas voces y reafirmó su convicción de que la poesía continúa siendo un territorio imprescindible para la sensibilidad, la reflexión y la libertad creadora.

Por su parte, Pita García agradeció en las redes a los organizadores y dedicó este reconocimiento a los escritores de la Isla, tanto a los que están en Cuba como a los que se encuentran en el exterior.

De manera especial, recordó a su esposa, la escritora María Cristina Martínez Herrera, «donde quiera que esté dentro y fuera de este plano terrenal».

Luis Lexandel ha sido premiado en concursos de Cuba, España y Colombia desde hace más de una década y destaca por la atmósfera filosófica de sus versos.