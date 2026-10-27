ETECSA incrementa servicio de Nauta Hogar en Matanzas

El servicio Nauta Hogar, uno de los más demandados por la población matancera, supera los 20 mil contratos en la provincia, con presencia en todos los municipios, así lo informó Edelis Barrios, jefa del grupo de comercialización masiva de la División Territorial de ETECSA en Matanzas.

En lo que va de año se han instalado más de dos mil nuevos servicios, gracias a inversiones culminadas en zonas de alta demanda como Matanzas, Cárdenas y Jagüey Grande, además de localidades donde nunca antes se había llegado. No obstante, la especialista reconoció que persisten insuficiencias por lo que este servicio resulta uno de los objetivos prioritarios de la empresa.

Actualmente, el 35 por ciento de los sitios de Nauta Hogar existentes en la provincia se encuentran a libre demanda, lo que significa que la población puede acudir a la unidad comercial y contratar el servicio sin dificultades, entre estos sitios figuran cabeceras municipales importantes como Colón, Calimete, Los Arabos, Unión de Reyes y Martí, así como otros puntos alejados de las cabeceras.

Barrios precisó que ya no es imprescindible contar con el equipo para contratar el servicio, pues puede adquirirse por diversas vías incluida la donación o la compra a actores económicos que lo comercializan ya que la empresa no dispone de estos equipos.

La directiva subrayó la importancia de que todo interesado se registre en la demanda, pues ello permite priorizar las inversiones según la demanda insatisfecha y en los sitios saturados otorgar las capacidades liberadas por orden de antigüedad.

El registro puede realizarse en las unidades comerciales o a través de los servicios en línea de ETECSA.

El servicio Nauta Hogar posibilita a la población conectarse a internet desde su casa a diferentes velocidades, según las capacidades técnicas de su servicio telefónico y constituye una de las principales apuestas de la empresa en el proceso de cambio de matriz energética y tecnológica del país.