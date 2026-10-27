Parqueo de la UEB de Jovellanos: una vía propia para sostener el salario

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Jovellanos, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Matanzas se encuentra afectada en el suministro de materia prima para elaborar sus producciones tradicionales: refresco en bolsitas, sirope y, en ocasiones, ron.

Amparados por el Eje de eficiencia y autonomía empresarial alquilan espacios de parqueo a otras empresas del territorio, con lo que se refuerza la idea de que la empresa estatal debe autofinanciarse.

Con ello buscan ingresos propios para sostener el fondo de salario, en lugar de depender exclusivamente del presupuesto o de las asignaciones centrales.

El país vive una tensa situación económica provocada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas y agravada por el más reciente cerco energético impuesto a la Isla.

Estas regulaciones coercitivas han llevado al Gobierno a estructurar 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos, con el objetivo de paliar las consecuencias del bloqueo.