Matanzas presente en la Exposición Global de Seda Tailandesa 2026

Cuba vuelve a estar presente en Tailandia, esta vez gracias al diseñador y artesano matancero Alexander Rodríguez Castellanos, cuya bata cubana hecha con seda tailandesa, fue seleccionada junto a otros 100 diseños para exponerse durante la Exposición Global de Seda Tailandesa 2026.

“Es un inmenso honor para mí y una satisfacción haber sido seleccionado entre los cien diseñadores que participan en la Exposición Global de Seda Tailandesa, en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Financiero Internacional.

“En esta ocasión la participación de Cuba, representada en mi trabajo de diseño elaborado en seda tailandesa, está inspirado en la bata cubana. Se expuso expuesto en el centro de convenciones Siam Paragon de la ciudad de Bangkok, como parte de las actividades colaterales de la reunión anual del Banco Monetario Internacional”.

La bata cubana exhibe la elegancia del vestir cubano, enarbolando la fuerte herencia nacional en interesante fusión con la excelencia textil tailandesa. Esta combinación resalta la simbiosis cultural entre ambas naciones al tiempo que propone un diálogo entre lo novedoso y lo tradicional, la belleza que distingue a la mujer cubana y la innovación de los artistas del archipiélago.

“Es una exposición que reúne el trabajo de cien diseñadores de todo el mundo que estamos incluidos en el programa y en el dosier-catálogo de la Organización Mundial de la Seda.

“Desde Tailandia se lleva a cabo todo este proceso de promoción, divulgación y difusión del patrimonio textil tailandés, expandiéndose hacia otros países con la finalidad de la promoción de la seda.

“La reinterpretación de la bata cubana tuvo como inspiración fundamental recrear la identidad del vestir de nuestro país en una hermosísima pieza elaborada con seda tailandesa que, además, recrea la icónica indumentaria que ha caracterizado a la mujer cubana, o sea, la bata cubana, reinterpretada en su formato más contemporáneo”.

Luego de su exposición, durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que tuvo lugar en Bangkok entre el 11 y el 18 de octubre, las prendas se exhibirán en varias ciudades tailandesas, mostrando al mundo cómo la seda tailandesa puede dialogar con la esencia del Caribe.

La Exposición Global de Seda Tailandesa, organizada por la Asociación para la Promoción de la Seda y la Cultura Tailandesas, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Tailandia, constituye uno de los eventos culturales más relevantes del año, mientras se consolida como una plataforma sin precedentes para la promoción de la seda tailandesa y el intercambio cultural.

“Es una experiencia maravillosa que honra mi trayectoria como diseñador textil y por supuesto me siento muy feliz de que nuestro país haya estado representado en este importante evento del diseño y la moda internacional”.

Alexander Rodríguez, quien ha estado en otras exposiciones de esta índole en ese país, fue seleccionado para representar a Cuba otra vez. Su diseño combina un 50 por ciento de seda tailandesa con un 50 por ciento de fibras locales de Cuba, rindiendo así homenaje al patrimonio cultural, la creatividad y la maestría artesanal de ambas naciones.

La muestra de la bata cubana en diferentes escenarios, junto a creadores a los cinco continentes, deviene homenaje y oportunidad de mostrar nuevamente el quehacer cubano dentro del diseño de modas a nivel internacional. La presencia nacional, en este contexto, posee una connotación mayor al llevar la identidad de la isla a un foro de alcance global.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26