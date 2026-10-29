31 de octubre de 2026

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Cocodrilos amarran la subserie ante Mayabeque: 8-6 y ventaja de 4-1

29 de octubre de 2026 George Carlos Roger Suárez
Con el triunfo, los saurios suman 12 victorias y siete reveses, y comparten con Industriales la segunda posición en la zona occidental.

Los Cocodrilos de Matanzas superaron 8-6 a los Huracanes de Mayabeque en el quinto partido de la subserie y se pusieron arriba 4-1 en el duelo particular de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Con el triunfo, los saurios suman 12 victorias y siete reveses, y comparten con Industriales la segunda posición en la zona occidental.

El jardinero central José Noroña fue la figura ofensiva. Despachó un jonrón, empujó dos carreras y se embasó en otras tres ocasiones, entre boletos y un toque de sacrificio.

Hanyelo Videt, abridor en el left field, sacó el mayor provecho de sus viajes al plato: dos hits en seis turnos y dos anotaciones. También cruzaron la goma Eduardo Blanco, Andrys Pérez, Dayán Ibáñez, Maykol Morales y Yoandry Jiménez, este último con dos imparables y una producida.

Adrián Pérez, en el campo corto, aportó tres indiscutibles y una remolcada, mientras Andrys Pérez, desde la receptoría, también sumó una impulsada. Brayan Peña, por su parte, se mantuvo en base con dos boletos pese a no conectar de hit.

En el montículo, Yoennis Yera se llevó la victoria tras seis innings de labor, con cinco ponches y un solo pasaporte, aunque permitió cinco hits y cuatro limpias.

Silvio Iturralde lanzó una entrada en la que le anotaron dos limpias, y Naykel Cruz cerró con dos episodios sin carreras, tres ponches y el juego salvado.

Los Cocodrilos buscarán este viernes asegurar la subserie ante los Huracanes.

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