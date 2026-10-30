31 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Soluciones para ayudar (audio)

30 de octubre de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Las prohibiciones del bloqueo yanqui multiplican la ausencia del número de piezas de repuesto y esto estimula la innovación y la búsqueda de soluciones para devolver la utilidad a equipos médicos

Foto de TV Yumuri.

Los trabajadores del Centro provincial de Servicios Técnicos de Electromedicina de Matanzas garantizan la sostenibilidad de muchas  prestaciones ofrecidas en instituciones sanitarias del territorio.
Las prohibiciones del bloqueo yanqui multiplican la ausencia del número de piezas de repuesto y esto estimula la innovación y la búsqueda de soluciones para devolver la utilidad a equipos médicos.
Así explica el subdirector de Asistencia Médica en la Dirección general de Salud Pública, doctor Julio Ernesto Hernández Sánchez.
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