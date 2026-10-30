Soluciones para ayudar (audio)

Los trabajadores del Centro provincial de Servicios Técnicos de Electromedicina de Matanzas garantizan la sostenibilidad de muchas prestaciones ofrecidas en instituciones sanitarias del territorio.

Las prohibiciones del bloqueo yanqui multiplican la ausencia del número de piezas de repuesto y esto estimula la innovación y la búsqueda de soluciones para devolver la utilidad a equipos médicos.

Así explica el subdirector de Asistencia Médica en la Dirección general de Salud Pública, doctor Julio Ernesto Hernández Sánchez.