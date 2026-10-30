La Calle del Medio: difícil mantenerla

Recorrer el tramo peatonal de la Calle del Medio, entre las calles Magdalena y Santa Teresa, era hace unos años un paseo grato. Hoy exhibe otra cara.

La Calle del Medio pertenece a la época fundacional de Matanzas, en 1693, cuando la ciudad se llamaba San Carlos y San Severino de Matanzas. Durante siglos fue arteria comercial por excelencia: en ella se concentraban la mayor cantidad de tiendas y establecimientos de todo tipo.

En época más reciente la vía fue transformada para darle un uso social acorde con las condiciones actuales, sin perder su objeto social. Desde Magdalena hasta la calle Santa Teresa se cerró el tránsito de todo tipo de vehículos y se dejó solo para uso peatonal.

Se restauraron comercios y se sumaron emprendedores y trabajadores por cuenta propia, que montaron allí sus negocios. Se colocaron asientos de varios tipos, cestos para la basura y otras facilidades.

De igual forma se repararon y pintaron las fachadas, y se mantenía una limpieza y organización rigurosas. Daba satisfacción pasar por esta calle, en especial por el tramo limitado al paso vehicular.

Hoy la imagen es muy diferente. La limpieza ya no es la misma, los cestos de basura desaparecieron y la disciplina cambió. El paso prohibido a los vehículos ha sido violentado por motorinas, motores, triciclos y bicicletas, lo que constituye un peligro para los transeúntes.

También el espacio ha sido copado por personas deambulantes. Además crecen los vendedores de todo tipo, incluso de productos no regulados para la venta por particulares, como sellos de timbre y recargas de teléfonos, entre otros.

En conversación con vecinos de ese espacio conocí que la indisciplina en las noches se incrementa, en especial los fines de semanas.

Un proverbio chino sentencia: “Es fácil abrir una tienda, lo difícil es mantenerla.” Con la Calle del Medio ocurrió algo parecido: abrir el bulevar, remodelarlo y devolverle vida fue una obra; mantenerlo limpio, ordenado y seguro es el verdadero desafío.

La historia de esta calle fundacional de Matanzas merece que ese esfuerzo no se quede en la inauguración.