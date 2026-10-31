CTE Guiteras estabiliza parámetros

Tras la sincronización a la una y 23 de esta madrugada, la central térmica Antonio Guiteras de esta ciudad de Matanzas, genera 135 megavatios, mientras estabiliza parámetros para ganar otros 40 MEGAWATTS en el horario de máxima demanda.

Según trascendidos, la unidad matancera durante las primeras doce horas de su incorporación al sistema electro energético nacional va estabilizando registros, sobre todo del vacío, elemento que permitirá incrementar la carga.

Como se conoce, la unidad salió del sistema el pasado lunes, ante averías en elementos de caldera que trajeron aparejados alto consumo de agua y pérdida de vacío, en rangos que hacían insostenible la generación.

Al cierre de esta información, los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras, prestan atención a la estabilización de parámetros para pasar en la noche de los actuales 135 megavatios a los 180 que puede entregar tomando en cuenta su condición técnica.