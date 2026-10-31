Jovellanos honra a delegados y fundadores del Poder Popular en su aniversario 50

La Asamblea municipal del Poder Popular (AMPP) de Jovellanos celebró hoy 31 de octubre, la sesión solemne por el aniversario 50 de los órganos del Poder Popular, en la Casa de Cultura «Manuel Navarro Luna», con la presencia de autoridades, delegados y representantes de la comunidad.

El acto reunió a fundadores, cuadros y trabajadores del órgano. Fue sí una jornada emotiva y solemne.

En la sesión solemne se reconoció a delegados consagrados a esta noble tarea durante varios mandatos y se recordó con nostalgia y orgullo a quienes hoy no están físicamente, pero marcaron pauta y siguen siendo referencia en el trabajo del Poder Popular.

Un reconocimiento especial recibieron los 73 delegados que componen esta AMPP, quienes día a día salen a combatir por su pueblo y sostienen el trabajo del Poder Popular en cada circunscripción.

Lucila Hernández, directora municipal de Educación, se sintió conmovida y pudo ver el compromiso de los presentes de seguir trabajando por la Revolución y el ejemplo de los que ya no están entre nosotros.

Sus palabras reflejaron la emotividad de la jornada. La docente destacó la entrega de los delegados y la vigencia del gran ejemplo de quienes fundaron el Poder Popular.