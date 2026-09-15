4 de octubre de 2026

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Entregan donativos a Casa de Abuelos en Jovellanos

15 de septiembre de 2026 Yannier Delgado Díaz
Entre los aportes se incluyeron artículos de aseo, ropa de cama y otros recursos necesarios para el bienestar diario de los ancianos

Jovellanos.- En la Semana de la Cultura de esta localidad, los trabajadores de las formas de gestión no estatal Lázaro Dueñas, Yurima Dechapelle y Adriano López Izquierdo celebraron un cumpleaños colectivo en la Casa de Abuelos del Consejo Popular Flor Crombet.


Durante la jornada los adultos mayores residentes y trabajadores disfrutaron de la música, las golosinas y los afectos en un ambiente festivo preparado especialmente para ellos. La actividad permitió compartir momentos de alegría y reafirmar el cariño de la comunidad hacia quienes han dedicado su vida al trabajo y la familia.


Además del agasajo los trabajadores no estatales entregaron donativos destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes de dicha casa. Entre los aportes se incluyeron artículos de aseo, ropa de cama y otros recursos necesarios para el bienestar diario de los ancianos.

La dirección del centro agradeció el gesto solidario y el compromiso de estos emprendedores con las personas de mayor edad. Por su parte, Lázaro Dueñas expresó: «Nos sentimos muy satisfechos de poder apoyar a los abuelos y a los trabajadores del centro, ellos merecen todo nuestro respeto y cariño».

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