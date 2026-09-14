Llega a Cuba el Presidente del Comité Paralímpico Internacional

Andrew Parsons comenzó una visita a la Mayor de las Antillas con una amplia agenda de actividades.

Andrew Parsons se encontró con autoridades cubanas del deporte

Cuba apuesta por la inclusión deportiva y el desarrollo del movimiento paralímpico, y esa premisa adquiere fuerza con la llegada a la Mayor de las Antillas este lunes del Presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y la Directora de Desarrollo para las Américas, Michele Melissa Formonte, en una visita de trabajo que se extenderá hasta el próximo jueves, y una agenda que abarcará la asistencia a la firma de un Acuerdo de Colaboración entre el Comité Paralímpico Cubano y el Ministerio de Educación de Cuba.

De acuerdo a la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Parsons será recibido en la Escuela Solidaridad con Panamá, donde se educan a niños con limitaciones físico-motoras, y también realizará recorridos por la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Giraldo Córdova Cardín para dialogar con atletas paralímpicos; la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) Manuel Fajardo, en la que se rubricará un Convenio de Cooperación entre esa institución educativa y el Comité Paralímpico Cubano, y finalmente, estará en el Centro Fidel Castro Ruz, ofrecerá una conferencia de prensa y sostendrá un encuentro con integrantes del Comité Paralímpico Cubano.

Parsons contó a la prensa de su interés por visitar el país con anterioridad, pero no le fue posible: «Tengo mucho interés por lo que Cuba significa para el deporte mundial y, precisamente, en el deporte paralímpico», y resaltó su relación con Omara Durand Elías, presidenta del Comité Paralímpico Cubano (CPC): «Tengo amistad con Omara, con muchos atletas y entrenadores. Tenía esa deuda de visitar a este hermoso país antes de concluir mi último mandato en el Comité Paralímpico Internacional».

Según reseñó la agencia, el presidente expresó la valía del deporte paralímpico cubano como modelo de éxito y resultados, por el potencial de sus atletas: «Me acuerdo que desde que comencé en Brasil pude conocer la calidad de estas personas en las diferentes competencias, y en lo científico posee mucha experiencia, lo cual es ejemplo para el mundo».

En tanto, Omara Durand explicó la importancia de este momento al asegurar que es la primera vez que un presidente del Comité Paralímpico Internacional visita Cuba, y señaló que refleja el apoyo internacional a las naciones de América Latina y el Caribe.

Las personalidades fueron acogidas en el Aeropuerto Internacional José Martí, por Omara Durand Elías, líder del Comité Paralímpico Cubano (CPC); Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), y Gisleydi Sosa, directora de Relaciones Internacionales.

(Tomada de Juventud Rebelde)