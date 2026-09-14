Emerge lo contemplativo en el poemario Las Bailarinas Rojas, de Eliseo Abreu

El poemario Las bailarinas rojas, de Eliseo Abreu Hernández, recientemente publicado por la editorial Latido Inquieto, «irradia arte en cada imagen que concibe».

En opinión de la especialista Amalia Cordero Martínez, fue insertado en la colección Eliseo Diego a partir de la madurez de un poeta que imprime una musicalidad que le concede un ritmo especial a su obra.

«…se experimenta el cambio de un estado de curiosidad a una emoción de encantamiento y paz» reflejada en los versos, inspirados en la contemplación policromática de los paisajes chinos, apuntó Cordero Martínez.

Eliseo Abreu es un escritor natural de Jovellanos, nacido en mayo de 1961.

Se considera por la crítica como uno de los literatos más galardonados de esta provincia.

Cuenta con más de 90 premios y menciones provinciales y nacionales. Su obra ha sido reconocida en Cuba, España, México, Perú, Estados Unidos y Chile. Es miembro de la UNEAC.

Entre sus últimos galardones más relevantes figuran el Premio de Poesía José Jacinto Milanés 2024 por la obra Las almas de Fátima y el Premio Ciudad del Che 2023 por Versículos del feriante.

Su obra, en general, retrata realidades, resaltando en particular a la mujer contemporánea, así como se distingue, tanto su poesía como su prosa, por capturar retazos de la vida diaria y los conflictos sociales que aquejan a sus semejantes.

Por lo que esta nueva propuesta del poemario Las bailarinas rojas, de Eliseo Abreu, promete un acercamiento a nuevas facetas del autor.