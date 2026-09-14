Unen fuerzas para impulsar turismo académico

La Sociedad Mercantil Cubanacán y la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo, con sede en el hotel Miramar Habana, unen fuerzas para impulsar el turismo académico, una tendencia que cada vez cobra mayor auge internacional.

“Recientemente participamos en un webinar, clave para la promoción y comercialización de los cursos de turismo académico”, publicó el perfil de Facebook de la Formatur, Escuela Ramal de Turismo, entidad que aludió a la participación en esa conferencia en línea de la vicepresidenta de Cubanacán, su directora comercial, así como también de especialistas de la institución, junto a directivos, profesores, agencias de viaje y turoperadores invitados.

Según el post, uno de los momentos relevantes tuvo que ver con la presentación de los cursos y de los profesores a cargo, como los que impartirán Jorge Luis Silva sobre cocina cubana; Fernando Fernández, sobre Maridaje con Habanos; Ridher Fuentes, sobre coctelería cubana, y sobre Habanos Zoe Nocedo, presidente del Proyecto Cultural Amigas del Habano. Todos ellos acompañados por la profesora Odalis Hernández, quien preside la Cátedra Cubana de Gastronomía y Turismo.

«Se trató de una jornada de gran interés que refuerza nuestro compromiso con la formación especializada y la excelencia en el sector turístico y gastronómico”, concluyó el post.

El turismo académico se refiere a los viajes de una duración inferior a un año y lo realizan estudiantes en centros de educación superior fuera de su lugar de origen. En esta propuesta coinciden especialistas, la experiencia turística es secundaria a la académica.

Foto: Tomadas del Facebook de Formatur.