Cuba resiste la presión de EE. UU. y gana por 130 votos en la ONU contra el bloqueo
La Asamblea General de la ONU aprobó por trigésima cuarta vez la resolución cubana contra el bloqueo estadounidense, con 130 votos a favor, 17 en contra, 25 abstenciones y 21 países que no votaron.
El resultado constituye una victoria política para la Isla, que logró conservar la mayoría pese a la campaña de presiones sin precedentes desplegada por Washington, según denunció su canciller.
Washington desplegó una ofensiva diplomática, con amenazas de aranceles, recortes de cooperación y negativas de visados, denunciadas por el canciller Bruno Rodríguez. Su huella se aprecia nombre a nombre en la pizarra oficial: Colombia votó en contra tras haber respaldado la resolución en 2025, y Alemania, Italia, Países Bajos y Chile pasaron del “sí” a la abstención.
Entre los 17 votos en contra figuraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Marruecos, Ucrania y Trinidad y Tobago.
Las 25 abstenciones incluyeron a Alemania, Italia, Países Bajos, Chile, Perú, Corea del Sur, Grecia y Polonia, en tanto seis países pasaron de la abstención al “no” respecto de 2025; el bloque opositor se amplió, pero sigue siendo minoritario.
Ni con la mayor ofensiva diplomática de que se tenga memoria pudo Washington quebrar la mayoría: 130 países, tres de cada cuatro votos emitidos, volvieron a exigir el fin del bloqueo.
La comparación con 2024 (187-2-1) y 2025 (165-7-12) evidencia el desgaste, pero también la persistencia del rechazo internacional a la política estadounidense sobre Cuba.